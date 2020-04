Live com artistas vai arrecadar máscaras para o HC de Botucatu e alimentos para famílias carentes

A empresa Romagnolli Eventos vai organizar uma live solidária na quinta-feira, dia 07 de maio, para arrecadar alimentos e máscaras. Denominado de “Corrida da Solidariedade”, a transmissão vai contar com diversos artistas.

Nomes como Marcos Pasquim, Bianca Rinaldi, Marcos Breda, Celso Zucatelli, entre outros que fazem parte do Kart dos Artistas estarão presentes. Haverá participações especiais do cantor Mauricio Manieri e a estrela Internacional Antonella Bucci.

O intuito é arrecadar máscaras para o Hospital das Clínicas no combate ao covid-19 e cestas básicas que serão distribuídas para famílias carentes. A live poderá ser vista no Instagram do empresário Carlinhos Romagnolli (@carlinhosromagnolli), CEO da Romagnolli Eventos.

Confira o cartaz do Live e os artistas que estarão presentes