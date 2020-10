Lions Clube Leão da Serra participa da campanha “Faça uma criança ver a vida com outros olhos”

O Lions Clube Botucatu Leão da Serra aderiu à campanha de Doação Humanitária “Faça uma criança ver a vida com outros olhos” que surgiu no Distrito LC-3.

1,4 milhão de crianças no mundo são cegas. Mais de um milhão delas poderia voltar a enxergar, por meio de tratamentos oftalmológicos simples.

Há mais de dez anos o Lions Clube Internacional, em parceria com a Johnson & Johnson, realiza campanhas com o objetivo de erradicar a cegueira infantil.

Utilizando o aplicativo (App) Charity Miles, você pode contribuir com esta causa, convertendo os quilômetros percorridos, e seus exercícios físicos, em doações para a campanha.

Passo a passo

É muito fácil. Basta baixar o App Charity Miles no seu celular, selecionar a opção Sight for Kids (importante não esquecer isso) e entrar no time Lions Clube Botucatu Leão da Serra.

Serão pagos US$ 0,25 dólares para cada milha (1,6 km) percorrida e outros US$ 0,10 dólares para cada milha pedalada. Pode não parecer grande coisa, mas lembre-se de que não sai do seu bolso e que quanto mais gente ajudando melhor.

A cada ano, a Johnson & Johnson, realiza a doação do valor total arrecado pela Charity ao Lions Clube Internacional, que destina esse dinheiro para Campanha da Visão.

Atualmente, o time do Lions Clube Leão da Serra conta com apenas 5 membros. Toda ajuda externa será bem vinda, já que quem utiliza o App não tira nenhum centavo do bolso para contribuir com a campanha.

Quem adere a essa campanha, vai gastar apenas algumas calorias, ter mais saúde e contribuir para diminuir problemas de deficiência visual das crianças do mundo todo.

Seja generoso e participe,

Faça uma criança ver a vida com outros olhos!