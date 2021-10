Limpeza de túmulos para o Dia de Finados deve ser feita até o próximo sábado, 30

Os familiares que desejam fazer limpeza, lavagens, pinturas e reformas em túmulos para o Dia de Finados, 2 de novembro, têm até este sábado, 30, para realizar os serviços. Eles não serão permitidos nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro.

Cerca de 20 mil visitantes devem passar pelos três cemitérios durante o Dia de Finados. Os portões do Cemitério Portal estarão abertos das 6 às 18 horas; o Cemitério Jardim funcionará das 7 às 18 horas; e o Cemitério de Vitoriana receberá a visitação das 7 às 18 horas.

Os administradores dos cemitérios e a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) recomendam que as pessoas optem por levar arranjos de flores artificiais (plástico) devido a sua durabilidade. Como não precisa ser regado com água, esse tipo de enfeite se torna mais eficiente no controle de proliferação das larvas do mosquito da dengue aedes aegypti.

Sistema informatizado

A Prefeitura de Botucatu conta com um sistema informatizado de consulta dos cemitérios que permite a população encontrar informações como data e número de sepultamento, filiação, quadra, rua e número do jazigo onde determinada pessoa está sepultada.

Se preferir, o interessado também poderá utilizar o sistema de pesquisa sem sair de casa. Para isso basta acessar o link www.botucatu.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/50/cemiterios/

Serviço

Cemitério Portal das Cruzes

Rua Carlino de Oliveira, s/nº – Centro

Telefone: (14) 3882-8632

Cemitério Jardim

Avenida José Italo Bacchi, s/nº – Jardim Aeroporto

Telefone: (14) 3882-6655

Cemitério de Vitoriana

Rodovia Alcides Soares, s/nº – Distrito de Vitoriana

Telefone: (14) 3815-9555 (Subprefeitura)