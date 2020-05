Liminar para saque do FGTS pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu é restabelecida

O Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu informou nesta sexta-feira, 08, que a liminar para saque do FGTS foi restabelecida no Tribunal de Justiça, após recurso de seu corpo jurídico. O Tribunal autorizou o saque do saldo de FGTS até o limite de R$ 6.220,00.

Para evitar filas e riscos à saúde, foi negociado com a Caixa Econômica Federal que o pedido para saque, em decorrência da Ação Civil Pública do sindicato, seja feita através do aplicativo FGTS.

“Pedimos a todos os colaboradores metalúrgicos que façam a opção do saque em conta do seu Banco e evitem ao máximo o saque presencial na Caixa Econômica Federal”, disse comunicado do Sindicato.

Baixe o aplicativo e tenha em mãos os seguintes documentos:

-CPF e RG

-Cartão CNPJ do empregador

-Cópia da liminar ( primeira página número do processo )

-Comprovante de endereço

O Sindicato chama a atenção para que as fotos a serem mandadas pelo aplicativo estejam sem borrões, para permitir a perfeita visualização dos documentos.

A medida é válida para toda a base (Botucatu, São Manuel, Areiopolis, lençóis Paulista, Avaré, Pardinho e Itatinga ), e para todos os metalúrgicos, sejam eles associados do sindicato ou não.