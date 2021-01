Liga do Bem Botucatu ganha prêmio pela promoção da causa animal

A Liga do Bem Botucatu foi a vencedora da 4ª Edição do SRDay, uma campanha promovida pela PETLAND BRASIL. O anúncio ocorreu neste domingo, 31, pela própria ONG em sua página no Facebook.

No total foram três instituições de proteção animal premiadas. O SRDay é um evento exclusivo, que ocorre anualmente com o objetivo de promover a Causa Animal, ajudando ONGs/Protetores e animais abandonados.

Segundo a publicação, a escolha das instituições é feita com base em um ranking de realização de eventos para adoção nas lojas PETLAND/100% PET. Para a edição de 2020, por conta da pandemia do coronavírus, foi realizada a contagem dos eventos no período compreendido entre outubro/2019 a março/2020.”

A liga do Bem Botucatu realiza desde 2018, todos os sábados, a Feirinha de Adoção na PETLAND Botucatu.

Sobre a premiação

“Toda a arrecadação das vendas realizadas no dia 05 de dezembro de 2020 que são de propriedade da Petland Brasil, ou seja, 5% do faturamento de toda a rede Petland Brasil, deduzidos os impostos e royalties devidos a Petland Inc-EUA, serão doados a 3 ONGs/Protetores parceiros que mais fizeram eventos de adoção na rede no período mencionado acima”, diz a postagem da Liga de Bem

Os ganhadores da 4ª Edição foram:

1º Liga do Bem – Botucatu

2º Aila – Cotia

3º Protetora Raquel Fiorio / São José dos Campos-SP

“Estamos muito felizes pelo prêmio e reconhecimento do nosso trabalho. Queremos agradecer a PETLAND Botucatu pela parceria e por permitir que as feirinhas da LIGA DO BEM sejam realizadas todos os sábados na loja localizada à Av. Vital Brasil, 729. E por fim, também agradecer e parabenizar a PETLAND BRASIL pela campanha e por apoiar a causa animal”, finaliza comunicado.