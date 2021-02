Leitos para tratamento de Covid no Hospital Sorocabana em Botucatu começam a ser implantados

Os primeiros leitos para pacientes covid no Hospital Sorocabano em Botucatu começaram a ser implantados. A informação foi dada neste sábado, dia 13, pelo Prefeito de Mário Pardini em postagem no Facebook.

A Reabertura do Hospital Sorocabana será feita com 10 leitos para emergência covid. Segundo anunciou a Prefeitura ainda em janeiro, há a possibilidade de ampliação para 20 leitos.

Os novos leitos não são de UTI, mas de emergência, como são chamados tecnicamente. Isso deverá desafogar o Hospital das Clínicas, que hoje atende na UTI os pacientes que precisam de atendimento considerado “semi-intensivo”.

“Aproveitamos a quarentena para investir mais, contribuindo com a redução das restrições e melhoria da assistência médica à nossa população, a medida que avançamos no calendário de imunização. Obrigado a todos que acreditaram neste sonho, Secretaria de Saúde do Município, HC, equipe de nosso Pronto Socorro Adulto, Famesp e todos os profissionais de saúde da Cidade”, disse Pardini.

Leitos no HC

No último dia 03 lideranças políticas da região se movimentaram nos bastidores para que a Regional de Saúde (DRS-6) obtenha mais leitos para tratamento de Covid.

No total, segundo publicaram os Deputados Fernando Cury (estadual) e Rodrigo Agostinho (federal), serão 112 leitos de UTI e 96 leitos de enfermaria, que poderiam ser implantados de forma gradativa, mas para dezenas de cidades.

Para Botucatu haverá o aumento de 10 novos leitos, de acordo com o Deputado Fernando Cury. Hoje o HCFMB conta com 30 leitos UTI/Covid e alcançaria 40 unidades de Terapia Intensiva.