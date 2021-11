Lei proíbe oferecer empréstimos a aposentados do INSS por telefone

Nova lei vale desde sexta, 26, para todo Estado de São Paulo e impede o oferecimento de consignados não solicitados

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou lei que proíbe bancos de oferecer empréstimos a aposentados e pensionistas por telefone. A lei 17.458/2021 foi sancionada pelo governador João Doria (PSDB) e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (26). Ou seja, a nova norma, de autoria do deputado estadual Alex de Madureira (PSD), já está em vigor no Estado.

Um dos principais objetivos é impedir que bancos, instituições financeiras e empresas de empréstimo consignado façam contratos que não foram solicitados por pensionistas e aposentados pelo telefone.

De acordo com a nova legislação, será obrigatório o envio do contrato por e-mail ou pelos Correios, de modo que possibilite à pessoa a verificar todas as cláusulas contratuais.

As empresas deverão oferecer ainda o serviço de ligação gratuita (0800) para que os aposentados possam solicitar os empréstimos, a partir da formalização pelo e-mail ou meio físico. O descumprimento da lei prevê o pagamento de multa no valor de R$ 5,8 mil. Na reincidência, a infração pode chegar a R$ 58 mil, de acordo com a lei em vigor.

