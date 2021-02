Laranja e cana de açúcar lideram produção agropecuária de Botucatu, diz Seade

Laranja e cana de açúcar. Esses itens lideram a produção agropecuária do município de Botucatu. É o que mostrou nesta semana a Fundação Seade, órgão vinculado ao Governo do Estado.

A Fundação disponibilizou uma plataforma interativa de consulta de dados sobre os municípios do Estado de São Paulo. As informações estão dispostas em painéis com gráficos, tabelas e mapas, agrupados em cinco tópicos: População, Economia, Emprego, Saúde e Educação.

Segundo os dados, Botucatu tem uma extensa lista de produção rural. Os dados são divididos entre produção agropecuária e rebanho.

Na produção agropecuária os destaques vão para laranja e cana de açúcar. O ranking do município foi colocado da seguinte forma:

Botucatu concentra dezenas de fazendas com grande produção de cítricos e cana. Algumas delas estão localizadas às margens da SP-191 e movimentam a economia do interior do estado.

O Painel Seade de Municípios está disponível a todos os interessados, não há necessidade de cadastro, nem de conhecimento prévio para a visualização dos dados. Ele é intuitivo e de fácil utilização.