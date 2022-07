Lançado pelo Ciesp em Botucatu, novo programa promete aumentar em até 50% produtividade de indústrias de pequeno porte

Jornada de Transformação Digital quer contemplar 40 mil empresas nos próximos 4 anos e conta com consultorias do Sebrae e Senai

Cerca de 200 empresários do ramo industrial participaram hoje em Botucatu, do lançamento da Jornada de Transformação Digital, novo programa que oferece consultorias e treinamentos à micro, pequenas e médias empresas do estado de São Paulo para que possam se modernizar e se tornarem mais competitivas.

A fase piloto do programa promoveu aumentos de até 50% na produtividade das empresas. O programa, que é gratuito, é uma iniciativa do Sebrae e Senai em parceria com o Ciesp e a Fiesp.

O presidente do Ciesp, Rafael Cervone, esteve presencialmente no lançamento do evento e ressaltou que a jornada tem oito etapas bem definidas, que vão desde uma revisão no modelo de negócios até a adaptação às tecnologias da indústria 4.0.

“A competição na economia mundial se dará na área industrial e nós temos que estar preparados e competitivos. Além disso a pandemia evidenciou o quanto é perigoso para um país não ter uma indústria forte”, explicou Cervone.

O supervisor de inovação do Senai, Alexandre Saito, explicou que o custo da jornada é zero para as empresas com faturamento de até R$ 8 milhões/ano.

“Dados de maturidade digital mostram que 66% das indústrias brasileiras estão no nível analógico e emergente, ou seja, em alguns casos têm até algum conhecimento, mas não têm grandes ações e planos para implantar isso no chão de fábrica”, disse Saito, que citou uma pesquisa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. (ABDI).

A diretora regional do Ciesp, Patrícia Dias Silva Almeida, destacou aos convidados que os interessados podem se inscrever pelo site da jornada.

“Lembramos que este é o maior programa de apoio à digitalização das indústrias”, disse Patrícia, que também homenageou os 72 anos do Ciesp em Botucatu, completados agora no mês de junho.

Botucatu foi a segunda cidade do interior de São Paulo a receber o lançamento da jornada. Em junho, o evento itinerante, roadshow, já havia passado por Rio Claro. A cerimônia de lançamento também teve a presença do diretor regional do Ciesp Jaú, Fábio Fraschetti, e do prefeito de Botucatu, Mario Pardini.

Exemplos

Durante o lançamento da jornada, foram exibidas histórias de empresas que participaram da fase piloto do programa.

O diretor da empresa de ferramentas MPS, por exemplo, contou que após a consultoria houve uma otimização de todos os processos de produção, o que elevou em 52% a produtividade da empresa e que permitiu que recursos fossem reinvestidos para melhorias, como a troca de barracão.

O consultor do Senai, Marcos Arruda, que trabalha na Jornada, conta que um dos principais objetivos é evitar desperdícios e que isso pode ser resolvido com automação e o uso de softwares específicos para controle de dados.

Jornada de Transformação Digital

Inscrições: https://jornadadigital.sp.senai.br/

Assessoria

