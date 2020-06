Lageado continuará fechado para o público durante a pandemia

A Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, informam durante o mês de março que a Fazenda Experimental Lageado estaria fechada ao público por conta da pandemia do novo coronavírus.

A medida continuará valendo pelo menos até o dia 15/06, quando termina o novo decreto estadual que suspende as atividades em repartições públicas. A informação foi confirmada pela Assessoria de imprensa da FCA/Unesp após questionamento do Acontece Botucatu.

Segundo a Assessoria, a direção da FCA segue acompanhando as determinações do governo do Estado. Portanto, os locais continuam sem acesso.

As portarias que dão acesso à Fazenda, inclusive as de uso exclusivo de pedestres e ciclistas, estão fechadas.

Apenas pessoas autorizadas (docentes, alunos de graduação e pós-graduação e servidores técnico-administrativos) podem entrar pela nova portaria, situada na Av. Universitária, 3780 – Altos do Paraíso, mediante identificação junto à equipe de vigilância da Fazenda Lageado.