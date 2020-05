Justiça revoga liminar que permitia saque do FGTS de Metalúrgicos de Botucatu

A liminar que permitia o saque do FGTS, conseguida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, em Ação Civil Pública, foi revogada.

O argumento utilizado pelo juiz para a revogação foi que tal medida poderia colocar em risco todo o sistema financeiro, diante da possibilidade de extensão do saque do FGTS para todo o Brasil. O juiz disse ainda que o trabalhador ainda poderia ter acesso ao FGTS através da MP 946/2020 do Governo Federal.

“O Sindicato dos Metalúrgicos vai insistir no referido processo porque entende que o trabalhador tem direito a fazer uso do seu FGTS nesse momento de crise, e vai continuar a defender os interesses da categoria, até o final, custe o que custar. Sabemos que é muito difícil lutar contra o Governo e os grandes bancos, mas isso não vai intimidar nossa categoria, que sempre foi unida. Pedimos aos trabalhadores metalúrgicos que aguardem novas orientações”, disse em nota o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, Cláudio Beiço.