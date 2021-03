Jovens da Fundação CASA de Botucatu participam da final do I Torneio Estadual de Damas Online

Disputas entre cerca de 160 adolescentes de todo o Estado acontece virtualmente nesta quinta-feira (25), a partir das 10h

Dois jovens que cumprem medida no centro da Fundação CASA de Botucatu participam nesta quinta-feira (25), a partir das 10h da etapa estadual do I Torneio Estadual de Damas Online.

Cerca de 160 adolescentes internados em centros socioeducativos da Fundação CASA em todo o Estado de São Paulo foram selecionados para participarem dessa etapa.

Durante a pandemia da Covid-19, a Instituição tem adaptado o atendimento socioeducativo para atividades pedagógicas que mantenham o distanciamento social entre os adolescentes.

As disputas ocorrerão pela plataforma gratuita https://lidraughts.org/ a partir de computadores com acesso à internet nos centros socioeducativos. O Torneio se destina a adolescentes de ambos os sexos, sem separação ou categorização de modalidade.

Entre os objetivos da competição está a disseminação da prática do jogo de forma virtual como estratégia para auxiliar no desenvolvimento de capacidades cognitivas dos jovens.

“Aliamos o estímulo do raciocínio lógico que a damas traz com o acesso controlado ao mundo virtual, colaborando com a inclusão digital dos adolescentes”, avalia o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa.

A execução de medida socioeducativa em regime fechado no Estado de São Paulo é um serviço público essencial e sua realização tem sido adequada conforme as fases do Plano São Paulo, do Governo de São Paulo.