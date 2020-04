Jovem Aprendiz dos Correios oferece 4 vagas em Botucatu

Os Correios abriram nesta terça-feira (31) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. São 4.462 vagas, mais a formação de cadastro reserva, disponíveis em todo o território nacional. Na região centro-oeste Paulista são 85 vagas em 20 cidades. Em Botucatu estão disponíveis 4 oportunidades. No site dos Correios, tem a lista completa com número de vaga por cidades.