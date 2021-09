Jogo de Bingo pode ser finalmente liberado no Brasil?

A semana trouxe uma grande notícia para os brasileiros que são fãs de jogos, sejam eles o bingo, os cassinos ou até mesmo o jogo do bicho. Essa notícia vem de Brasília e traz esperança de que finalmente esses jogos sejam regulamentados no Brasil.

No último dia 13 de setembro o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) tomou a decisão de retomar as discussões dos chamados “jogos de azar” no Brasil, criando para isso um grupo de trabalho que irá avaliar o tema e votar uma proposta até o final desse ano de 2021.

Esse grupo de trabalho criado pelo presidente da câmara tem como objetivo retomar as discussões do texto criado pelo deputado Guilherme Mussi (PP-SP) sobre a liberação dos cassinos em resorts, caça-níqueis, apostas online e o jogo de bingo online. O texto está parado desde 2016, embora já tenha sido aprovado com parecer favorável em comissão especial na época.

O presidente desse grupo de trabalho é o deputado Bacelar (Podemos-BA), que também é o responsável pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Fazem parte do grupo também os deputados Newton Cardoso (MDB-MG), Herculano Passos (MDB-SP), Otávio Leite (PSDB-RJ) e Augusto Coutinho (Solidariedade-PE).

A proposta ainda causa certa polêmica até mesmo entre os defensores da legalização, por ser abrangente demais, e sofre bastante resistência principalmente pelos deputados da bancada evangélica.

Quase duas décadas de proibição do jogo de bingo

Quando pensamos apenas no jogo de bingo a proibição está próxima de completar duas décadas, com a sua proibição datando do primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Essa proibição foi uma resposta para a CPI dos Bingos, escândalo de 2004 com uma comissão que investigava a utilização das casas de bingo para crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de bens e de valores.

A proibição acabou sendo tão arbitrária da mesma forma que a proibição dos cassinos do Brasil quase um século antes pelas mãos do então presidente Eurico Gaspar Dutra.

Na época os jogos foram proibidos por uma decisão unilateral e arbitrária, movida por gosto pessoal e que da noite para o dia acabou com um mercado inteiro, deixando desempregados em milhares de famílias pelo país.

A liberação dos jogos no país, mais do que a alegria dos fãs, poderia significar uma reparação de dois erros cometidos por governantes no passado de nosso país.

O que muda no jogo de bingo online?

Em um primeiro momento, a regulamentação do jogo de bingo, dos cassinos e até mesmo do jogo do bicho no Brasil em muito pouco ou em nada mudaria o cenário dos jogos online no Brasil, incluindo vídeo bingo.

Afinal, o que pouca gente sabe nesse momento é que jogar bingo online não é proibido no Brasil, já que a lei que proibiu os chamados “jogos de azar” em todo o território nacional data do ano de 1941.

Sendo assim, por motivos mais do que óbvios, não falava nada sobre a internet e os seus sites. Como um site pertence ao país em que o seu servidor está localizado, basta que o servidor não esteja no Brasil para que não exista nenhuma proibição para os jogadores.

E a boa notícia é que quase todos os principais sites que atuam no Brasil não têm o seu servidor em solo nacional, o que os deixa fora da lei que proíbe os jogos.

Em um segundo momento essa liberação poderia finalmente criar leis para regulamentar esse mercado, o que aí sim poderia afetar aos jogadores de bingo online.

Resta saber se essa regulamentação seria feita de um modo que atrairia novas marcas ou que afastaria as principais empresas do mercado brasileiro.

Como jogar bingo online?

Já que jogar bingo online no Brasil não pode ser considerada como uma atividade fora da lei, basta aos jogadores residentes no país encontrarem um bom site de jogos online para começar a se divertir com o jogo das bolinhas e das cartelas.

Segundo o site BingoGrátis sobre vídeo bingo:

“Jogar bingo online no Brasil tornou-se popular nos anos 2000, quando as casas de bingo brasileiras perderam suas autorizações devido decisão do Governo Federal. O bingo online permitiu diversos novos tipos de jogos e formas de jogar. Por exemplo, o jogo Super Hot Bingo, um dos melhores da internet, possibilita o uso de uma ou mais cartelas ao mesmo tempo, em um jogo de 90 bolas onde há diversas combinações possíveis e rodadas bônus.”

Um bom exemplo de site de jogos que trabalha com bingo para clientes brasileiros é a Playbonds, uma das marcas referência nesse mercado.

O site traz bons diferenciais para seus clientes, já que enquanto a grande maioria dos sites de jogos trazem apenas as opções dos jogos de vídeo bingo a Playbonds traz para seus clientes também divertidas salas de bingo.

Quando o assunto são os jogos de vídeo bingo o site também traz algumas das máquinas mais famosas do mercado, como Show Ball 3, Pachinko 3, Pharaos e Zen Bingo.

Para novos clientes cadastrados o site traz um incrível pacote de boas-vindas que pode trazer até R$ 6 mil para os jogadores nos primeiros 3 depósitos, além de R$ 30 grátis para conhecer o site e já escolher os seus jogos favoritos.

Além da área de jogos de bingo a Playbonds traz também boas opções de jogos de cassino e uma área completamente dedicada para as apostas esportivas online.