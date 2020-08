João Doria testa positivo para Covid-19, divulga governo paulista

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (12) que testou positivo para a Covid-19. Ele é o 11º governador a testar positivo para a doença no país.

“Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença”, afirmou o governador em vídeo postado em sua conta no Twitter.

“Durante os próximos dez dias, eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer a saúde”, completou.

Fonte: Portal G1