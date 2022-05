JM: conheça a melhor casa de câmbio de Botucatu e região

Todos os serviços com resolução rápida, sem deixar você na mão

Você planejou a viagem dos seus sonhos para o exterior. Reservou hotel, já tem seu voo e agora só falta conseguir a moeda local. Nessa hora é necessário você obter os serviços com agilidade, segurança e muita atenção para obter a melhor cotação.

Em Botucatu e região, você pode contar com uma casa de câmbio que tem tudo isso, além da confiabilidade de uma das equipes mais tradicionais do interior paulista: a JM Câmbio.

Gerenciada por profissionais com larga experiência no mercado, a JM Câmbio oferece serviços com muita responsabilidade. Você tem à sua disposição todas as moedas, cartões para viagem, entre outros produtos.

Um detalhe importante: Euro e dólar à pronta-entrega. Todos os serviços com resolução rápida, sem deixar você na mão.

“Aqui procuramos fidelizar clientes, oferecendo sempre condições seguras. Importante frisar que não pegamos dinheiro do cliente antecipadamente. Além disso, estamos muito atentos aos melhores dias de cotação, garantindo assim as melhores taxas para nossos clientes”, disse George Levy, Diretor Comercial da JM Câmbio e que tem experiência de 25 anos trabalhando nesse ramo.

A JM Câmbio está localizada há 8 anos em uma confortável estrutura na Rua Campos Salles, 763. O atendimento é personalizado, sendo que o cliente é atendido em cabines individuais e seguras, garantindo total privacidade.

O local conta com toda estrutura de monitoramento, garantindo assim a segurança de seus clientes. O agendamento pode ser feito de forma on-line, proporcionando facilidade e comodidade.

Serviço de assessoria

Na JM Câmbio você também tem toda a assessoria em câmbio e troca de moedas. As remessas para o exterior são feitas pela MoneyGram, de forma muito segura.

O empresário também tem todo o suporte necessário. São oferecidos diversos serviços para resolução de problemas cambiais.

“Tosos os nossos serviços são feitos com mecanismos legalizados pelo Banco Central. Também trabalhamos com empresas, prestando assessoria no sentido de solucionar problemas cambiais, entre outros pontos”, explicou George.

Serviço:

JM Câmbio

Endereço: Rua Campos Salles, 763, centro de Botucatu

Telefones: (14) 3354-3023 (14) 3354-3026

WhatsApp: (14) 9 9678-2547

Instagram: jmfinancasbotucatu

Facebook: JM Câmbio











