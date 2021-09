Jaú Serve Supermercados comemora aniversário com o lançamento da Promoção Fácil Ganhar, Fácil Economizar

Outubro é o mês do aniversário da rede de Supermercados Jaú Serve e como em todos os anos, a empresa brinda seus clientes, com ações incríveis e o lançamento da aguardada Promoção de Final de Ano.

Para a edição de 2021, a Campanha Fácil Ganhar, Fácil Economizar, que tem carismático Woody como garoto propaganda, tem início no dia 01/10/2021 em todas as lojas da Rede.

A mecânica permanece a mesma do ano passado, a cada R$ 40,00 (quarenta reais) acumulados em compras, durante o período da campanha promocional, que se estende até o dia 31/12/2021, o consumidor terá direito a um número da sorte e uma Raspaqui, devendo para isso informar o seu CPF ao operador (a) de caixa no ato da compra ou através das compras online (Delivery).

Vários produtos dão direito também a cupons extras, e estarão sinalizados nas gôndolas de todas as lojas e também no site.

Para participar desta promoção, que distribuirá Mais de 1 milhão em prêmios, o cliente precisa ser cadastrado no Clube de Vantagens e ter o aplicativo Jaú Serve Plus instalado, onde poderá acompanhar seus Números da Sorte, brincar com suas RaspAqui e ficar por dentro de todas as ofertas e informações da campanha.

Serão 20 prêmios de R$ 30 mil, 80 Vale Compras de R$ 2.500,00 e 8.500 Prêmios distribuídos em Descontos Instantâneos com valores de R$ 40,00 e R$ 80,00. O regulamento da promoção pode ser consultado através do hotsite http://promojs.jauserve.com.br:8181

Comemore conosco, não fique fora de mais esta promoção onde o presente quem ganha é sempre você.

Para acompanhar as notícias e conhecer as ofertas, basta acompanhar as divulgações no Aplicativo Jaú Serve Plus, Facebook, Instagram e site oficial da rede, www.jauserve.com.br

Supermercados Jaú Serve, O Supermercado da Família Feliz!