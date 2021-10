Jaú Serve segue promoção com mais de R$ 1 milhão em prêmios

O Jaú Serve lança promoção Fácil Ganhar, Fácil Economizar com mais de R$ 1 milhão em prêmios. São 20 prêmios de R$ 30 mil, além de 80 vales compras de R$ 2,5 mil e 8,5 mil descontos instantâneos.

Realize o cadastro no site www.jauservesupermercados.com.br/promocao nos totens disponíveis em nossas lojas ou por meio do Aplicativo Jaú Serve Plus https://rebrand.ly/JsPlus