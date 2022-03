ITE oferece curso sobre noções gerais de direito para a terceira idade

Gratuito, projeto de extensão tem início no dia 18 de março de forma on-line

O programa de mestrado e doutorado em Direito da ITE está com inscrições abertas para o curso de extensão “Contextualizando o Direito na terceira idade”. Gratuita e com vagas limitas (e exclusivas para idosos), a atividade terá início no dia 18 de março. É preciso se inscrever no site da instituição (ite.edu.br).

A coordenação do projeto é da professora livre-docente Eliana Franco Neme, auxiliada pelo doutorando Luiz Antônio Santos e mestranda Raíssa Marcandeli.

“As atividades consistirão em palestras ministradas por docentes, discentes e convidados, com conteúdos estruturados em noções básicas de direito, apresentados de forma clara e objetiva de forma que sejam facilmente compreendidos por aqueles que não possuem (necessariamente) formação jurídica”, explica a coordenadora.

Via zoom, as palestras serão realizadas quinzenalmente, das 17h às 18h, com abertura para questões ao final. Confira a programação:

DATA TEMA DA PALESTRA PALESTRANTE RESPONSÁVEL 18/03 Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana Alexsandro Rudio Broetto 08/04 Noções Gerais de Presidencialismo João Gabriel Lemos Ferreira 22/04 O modelo parlamentar brasileiro Fábio Nadal Pedro 06/05 Processo legislativo: as medidas provisórias Bruno de Luca 13/05 Direitos Sociais na Constituição Erika Saquetti Martins 20/05 Estatuto do Idoso: considerações necessárias Carolina Baracat Mokarzel de Luca 03/06 Questões essenciais de Direito Tributário Sintia Salmeron 10/06 Noções necessárias sobre Direito Penal Luiz Antônio Santos

Compartilhe esta notícia