Irizar dará férias coletivas para funcionários em Botucatu a partir de 01/04

A Irizar comunicou nesta quarta-feira, 25, algumas medidas nesse período de combate ao coronavírus. Entre os itens elencados, cita que os colaboradores entrarão em férias coletivas a partir do dia 01/04, por um período de 14 dias.

Segundo a empresa, os trabalhadores manterão seus expedientes normais na fábrica até a próxima sexta-feira, 27, com exceção de alguns funcionários dos setores administrativos, que já se encontram em sistema de trabalho home office.

Na segunda e terça-feira, 30 e 31 de março, todos os funcionários estarão em casa por motivo de compensação de dias de trabalho, que serão definidos futuramente. Todos os funcionários devem respeitar o período de quarentena, diz a empresa.

Recentemente 43 colaboradores da Irizar que estavam na Espanha foram afastados após a volta da matriz, onde estavam desde janeiro. Dentre eles, 31 são moradores de Botucatu, 8 são de São Manuel, 2 de Itatinga e 2 de Areiópolis. Todos deveriam permanecer em quarentena.

Veja comunicado da empresa

“Em decorrência do avanço da disseminação do Novo Coronavírus no Brasil e no mundo, e tendo como objetivo primordial o resguardo da saúde de todos os colaboradores, familiares, clientes e sociedade local, a Irizar Brasil comunica que todos os funcionários manterão seus expedientes normais na fábrica até a próxima sexta-feira (27) (com exceção de alguns funcionários dos setores administrativos, que já se encontram em sistema de trabalho home office). Para tanto, todos os cuidados preventivos e de segurança continuarão sendo tomados.

Na segunda e terça-feira, 30 e 31 de março, todos os funcionários estarão em casa por motivo de compensação de dias de trabalho, que serão definidos futuramente. A partir de quarta-feira (01) todos os colaboradores entrarão em período de férias coletivas de 14 dias.

Desta forma, o retorno das atividades na empresa está previsto para o dia 15 de abril, quando novas medidas poderão ser discutidas em virtude da situação conjuntural do Novo Coronavírus no país.

A Irizar Brasil comunica ainda que os colaboradores que necessitarem do adiantamento da primeira parcela do 13º salário, poderão solicita-lo diretamente no setor de Recursos Humanos a partir de hoje (25).

Durante o período de recesso a empresa incentiva todos os colaboradores a ficarem em casa, protegendo a si próprios e seus familiares, e se coloca à disposição caso algum colaborador necessite de qualquer auxílio relacionado à saúde.

Com a transparência característica de todas as empresas do Grupo Irizar, somada à colaboração de todos os funcionários, bem como à confiança e entendimento dos clientes, a Irizar reitera a certeza de que sairemos ainda mais fortalecidos desta situação e que em brevidade poderemos retomar nossas rotinas normais”.