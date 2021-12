Irizar Botucatu registra surto de Covid após testagem de funcionários

Foi divulgado nesta segunda-feira, 20, um surto de covid-19 na empresa Irizar em Botucatu. Segundo apurou o Acontece Botucatu, na última semana foram registrados alguns casos positivos, o que forçou a empresa a realizar uma testagem em massa.

De acordo com informações, foram constatados aproximadamente 60 casos positivos da doença, porém, o número não foi divulgado de forma oficial pela empresa. A maior parte foi registrada entre os colaboradores da linha de produção.

Os que testaram positivo foram afastados do do trabalho imediatamente. Eles apresentam sintomas leves e são monitorados. O período de férias dos colaboradores foi antecipado pela direção da Irizar após o surto.

Em nota a empresa confirmou as testagens e os casos positivos. (Veja a nota abaixo)

O fato deve fazer a estatística do município mudar significativamente. Na última semana, por exemplo, foram 31 novos casos, número que deve aumentar no próximo fechamento.

Na última semana a Secretaria de Saúde realizou uma ação para vacinar com a terceira dose funcionários das empresas de Botucatu que moram em cidades vizinhas. A Irizar recebeu o trabalho de imunização.



A Irizar Brasil reitera através desta nota seu compromisso com a saúde de todos os colaboradores, familiares e sociedade local e recorda que desde o início da pandemia estabeleceu uma Política de Cuidados Sanitários e Prevenção à COVID-19 que se estendeu por todos os setores da fábrica.

Mesmo com todos estes esforços realizados, lamentavelmente na última semana foi registrado um aumento considerável no número de casos positivos dentro da empresa, após uma amostragem em massa realizada pela Vigilância Sanitária do Município.

Assim que tomou conhecimento do fato, a Diretoria da Irizar imediatamente decidiu suspender o expediente dos dias 21, 22 e 23 de dezembro colocando-os em banco de dias, conforme acordo previsto com o Sindicato dos Metalúrgicos. Este período se emendará a dias considerados como ponte e posteriores férias coletivas, com retorno previsto para o final do mês de janeiro. O objetivo da ação, em primeira instância, é frear a disseminação do COVID-19 entre os colaboradores visando à preservação coletiva de saúde.

Apenas alguns poucos grupos de trabalho serão mantidos dentro da empresa até o dia 23 de dezembro para a finalização de projetos cujo prazo de entrega é ainda para 2021. Todas as pessoas pertencentes a estes grupos já foram testadas e apenas foram autorizadas a trabalhar mediante o resultado negativo de seus testes para COVID.

Por fim, a empresa salienta sua preocupação mediante a tendência global de aumento de número de casos positivos e reafirma que, no que depender das iniciativas internas, seguirá intensificando as medidas de prevenção.