IPVA e Licenciamento antecipado podem ser consultados nos canais digitais do Poupatempo

Os motoristas que precisam consultar o valor e a data de vencimento do IPVA 2021, e ainda ter o acesso ao licenciamento anual, podem contar com essas funcionalidades no aplicativo Poupatempo Digital.

Em parceria com o Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), o Poupatempo disponibilizou opções para garantir facilidade àqueles que desejam licenciar o veículo antecipadamente, junto com o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. O IPVA 2021 pode ser quitado em cota única, com desconto, ou parcelado, conforme calendário de vencimento.

A partir desta quinta-feira (07/01), os proprietários de veículos registrados em São Paulo iniciam o pagamento à vista (cota única) ou parcelado (primeira prestação) do IPVA 2021.

Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única

SEM Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 7/1 9/2 9/3 Final 2 8/1 10/2 10/3 Final 3 11/1 11/2 11/3 Final 4 12/1 12/2 12/3 Final 5 13/1 18/2 15/3 Final 6 14/1 19/2 16/3 Final 7 15/1 22/2 17/3 Final 8 18/1 23/2 18/3 Final 9 19/1 24/2 19/3 Final 0 20/1 25/2 22/3

Os cidadãos que não optarem pelo pagamento antecipado do CRLV poderão aguardar o calendário de vencimento anual, conforme o final da placa. Em ambos os casos, o serviço pode ser solicitado pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. O pagamento para qualquer final de placa pode ser feito a partir de abril e até o último dia útil do mês referente ao número final da placa.

Calendário de Licenciamento do Estado de São Paulo para veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque.

Pagamento

Para realizar os pagamentos das taxas de IPVA e Licenciamento, basta informar o número do Renavam em terminais de autoatendimento, agências bancárias, internet banking ou casas lotéricas. Durante o processo, também será preciso quitar eventuais débitos vinculados ao veículo, se houver.

O Licenciamento do veículo ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

O documento é válido em todo o território nacional e poderá ser salvo no próprio celular ou impresso em casa, com impressora comum, no papel A4, em tinta preta, em página única. A falta do CRLV dentro da validade é uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

CRV Digital

Atendendo a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), desde o dia 04/01, o Certificado de Registro de Veículo (CRV), antigo DUT, passou a ser emitido exclusivamente no formato eletrônico. A medida facilita a vida do cidadão, através da unificação em um mesmo documento os dados de registro do veículo e do licenciamento, 100% digital, com praticidade e segurança.

Serviços online

O Poupatempo tem investido na ampliação dos serviços oferecidos através dos canais digitais. São mais de 110 opções disponíveis no portal e aplicativo Poupatempo Digital.

Entre os serviços online, estão solicitação da segunda via e da CNH, Certidão de Prontuário, consulta de pontuação, licenciamento de veículos (CRLV), IPVA, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, consulta ao saldo da Nota Fiscal Paulista, atendimentos da Sabesp, CDHU e da Secretaria da Educação, por exemplo.

Para quem precisa do atendimento presencial, o site e o aplicativo também realizando agendamento de data e horário no posto do Poupatempo.