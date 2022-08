Ipem vistoria taxímetros em Botucatu no próximo dia 08

O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP) realiza vistoria de taxímetros em Marília, Bauru e Botucatu (SP). A ação é obrigatória para todas as categorias de táxi e serve para garantir que o consumidor não pague mais caro pela corrida.

Em Marília, o procedimento é realizado nesta segunda-feira (29), na Avenida das Esmeraldas, 2899. Em Bauru a vistoria está marcada para o dia 7 de setembro e Botucatu recebe a equipe do Ipem-SP no dia 8 do mesmo mês.

Os serviços precisam ser agendados no site do Ipem-SP tanto para “verificação” como para “outros serviços”, por exemplo, troca de titularidade, furto, roubo, baixa de taxímetro e atraso de verificação.

O taxista está sujeito à penalidade em caso de atraso ou não comparecimento à verificação anual de taxímetro conforme agendamento.

Para realizar a verificação os taxistas, além do agendamento do dia e horário de atendimento, devem emitir a Guia de Recolhimento da União para o pagamento da taxa, sem a qual não pode ser feita a vistoria.

Na data agendada, o taxista ou o responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos: Alvará de estacionamento fornecido pela prefeitura dentro do prazo de validade;

-Certificado de registro e licenciamento de veículo (categoria aluguel);

-Certificado da última verificação do Ipem-SP;

-Guia quitada;

Ordem de serviço fornecida por oficina permissionária credenciada e devidamente autorizada pelo Ipem-SP para a execução dos serviços de instalação, manutenção e reparo em taxímetros.

Fonte: portal g1

