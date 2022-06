Inverno começa com previsão de poucas chuvas na região nos próximos meses

Foto: André Godinho

O inverno de 2022 no Hemisfério Sul teve início às 6h14 de hoje e se estende até às 22h04 do dia 22 de setembro, pelo horário de Brasília.

O fenômeno La Niña continua atuando durante todo o inverno de 2022, com fraca a moderada intensidade.

Impactos do fenômeno La Niña no inverno de 2022

-redução do volume e da frequência de chuva na Região Sul do Brasil;

-aumento da chuva no extremo norte do país, afetando o nível dos rios da bacia amazônica;

-aumenta a frequência da passagem das frentes frias pelo centro sul do Brasil, mas a maioria das frentes frias são oceânicas e poucas conseguem ter influência relevante no interior do país.

Ao longo do inverno de 2022, muitas frentes frias vão avançar pela costa do Sul e Sudeste do Brasil. Algumas poderão alcançar até mesmo o litoral leste do Nordeste. Mas apenas algumas destas frentes frias trarão massas de ar frio de origem polar, fortes e duradouras, que serão caracterizadas como ondas de frio.

A previsão da Climatempo é de que uma onda de frio passe pelo país na virada entre os meses de junho e julho. Outras duas ondas de frio devem avançar sobre o país ao longo do mês de julho: a primeira ainda dentro da primeira quinzena de julho e a segunda no final do mês.

Durante o mês de agosto, ainda há expectativa de pelo menos uma massa de ar frio de origem polar com forte intensidade, suficiente para provocar condições para geada na Região Sul e até em áreas do Sudeste.

A chance de ondas de frio em setembro é muito baixa, mas algumas massas de ar frio de origem polar ainda poderão provocar temperaturas baixas para formação de geada em pequenas áreas da Região Sul do Brasil.

O destaque para setembro será a rápida elevação de temperatura com previsão de onda de calor na segunda quinzena do mês.

Principais características do inverno 2022 na Região Sudeste do Brasil

Uma das principais características do inverno na região Sudeste do Brasil é o predomínio de dias secos e ensolarados. As médias de precipitação são baixas ao longo da estação em toda a Região. Os maiores volumes médios de chuva variam de 80 a 100 mm, apenas em setembro, em algumas áreas dos estados de São Paulo e do Rio De Janeiro.

O inverno de 2022 deve ser marcado por poucas precipitações sobre a Região Sudeste do Brasil. A maioria das frentes frias vai conseguir espalhar ar úmido só sobre regiões e estados próximos ao mar.

A previsão da Climatempo é de que os volumes de chuva fiquem dentro da normalidade, na maioria das áreas da região, nos meses de julho e agosto.

