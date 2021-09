Instituto Jatobás abre inscrições para o Programa de desenvolvimento empreendedor “Realiza Cuesta”

Com foco no fortalecimento da cadeia produtiva da Economia Criativa da Cuesta Paulista, a segunda edição do programa vai apoiar o desenvolvimento de até 15 negócios, incluindo aporte financeiro

Do dia 22 de setembro até 12 de outubro de 2021 estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Realiza Cuesta, programa desenvolvido pelo Instituto Jatobás com o intuito de fortalecer a cena empreendedora da região da Cuesta Paulista.

O programa tem como objetivo apoiar empreendedores por meio de uma jornada integrada, aliando o aprimoramento de competências e habilidades técnicas ao desenvolvimento do potencial humano e conexão em rede. A nova edição conta novamente com a parceria do SEBRAE e apoio do Polo Cuesta, que promoverá encontros com seus especialistas e trará conteúdos focados em negócios e empreendedorismo.

Os participantes selecionados terão acompanhamento durante seis meses sobre os temas de marketing e comunicação, jornada do cliente, gestão financeira, modelos de negócios, pesquisa de mercado, portfólio, entre outros. Os encontros contarão com oficinas coletivas, consultorias individuais e conversas com atores do ecossistema empreendedor e de inovação.

Ao final, os negócios receberão aportes entre R$1.500 e R$5.000, de acordo com a sua evolução durante o período do programa. A avaliação de desenvolvimento será realizada por uma Comissão Avaliadora que fará a análise de todos os negócios no início e ao final da jornada, julgando assim quais tiveram maiores evoluções durante o período.

Quem pode participar

Podem se inscrever para o processo seletivo pessoas físicas ou jurídicas que empreendem soluções com sustentabilidade financeira e em estágio inicial (em teste / início de vendas) e que contribuam com o fortalecimento da cadeia da Economia Criativa e com a valorização cultural. Também é necessário que atuem em um dos seguintes segmentos: música; produção cultural e eventos; teatro, circo e dança e artesanato.

Os interessados devem, obrigatoriamente, ser residentes e/ou ter negócio localizado em um dos seguintes municípios da região da Cuesta Paulista: Anhembi, Areiópolis, Avaré, Bofete, Barra Bonita, Botucatu, Conchas, Itatinga, Lençóis Paulista, Paranapanema, Pardinho, Pratânia, São Manuel e Torre de Pedra.

A participação será gratuita aos selecionados. As inscrições seguem até o dia 12 de outubro de 2021 e não haverá prorrogação. Acesse o site para conferir o regulamento completo e fazer sua inscrição: bit.ly/realizacuesta2021