Instituto de Biociências da Unesp Botucatu divulga inscrições de transferência externa

Estudantes de fora da Unesp poderão participar de seleção para o preenchimento de 43 vagas distribuídas nos cursos de Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Física Médica e Nutrição

O Instituto de Biociências da Unesp Botucatu recebe nos dias 22 e 23 de janeiro inscrições de alunos de outras instituições de Ensino Superior (nacionais ou estrangeiras, que não a Unesp) que buscam passar pelo processo seletivo de Transferência Externa 2020.

Ao todo são 43 vagas remanescentes, distribuídas da seguinte maneira: Física Médica (15); Ciências Biológicas – licenciatura noturno (13); Nutrição (8); Ciências Biomédicas (5); Ciências Biológicas – licenciatura e bacharelado integral (2).

As seleções serão realizadas por análise curricular e provas objetivas. Não serão aceitas transferências para os dois primeiros e dois últimos semestres letivos. Alunos que tenham cursado menos de 20% ou mais de 75% da carga horária total do curso da instituição de origem também não serão aceitos.

Os interessados deverão acessar o site do Instituto de Biociências [www.ibb.unesp.br]. Basta clicar na seção “Graduação” e na sequência em “Transferências”, onde o candidato poderá acessar o edital completo, com todas as exigências do processo, e realizar a inscrição on-line. A taxa para participar da seleção é de R$ 70.

Mais informações podem ser obtidas junto à Seção Técnica de Graduação do Instituto de Biociências de Botucatu pelo telefone (14) 3880-0769 ou e-mail: graduacao.ibb@unesp.br

