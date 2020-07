Instagram lança nova função para competir com TikTok

TikTok é um app chinês que vem fazendo um sucesso espantoso, atingindo a marca de mais de 500 milhões de usuários ativos mensais. Nele, os usuários postam vídeos curtos com dublagens, coreografias de danças, ou cenas de humor. Com o intuito de desbancar o concorrente, o Instagram decidiu lançar uma ferramenta semelhante em seu serviço, o IG Reels.

Popularidade da indústria do entretenimento

Com a situação atual do país, muitas pessoas, incluindo os jovens, estão em casa 24h por dia. Sem mais perder tempo com o transporte e sem a possibilidade de ir às ruas a qualquer momento, o brasileiro vem acumulando um tempo ocioso que precisa ocupar. Como entretenimento é uma ótima forma de passar o tempo, cresceu o uso de serviços de streaming de vídeos, o engajamento em redes sociais e a diversão nos jogos online.

Enquanto o mercado geral caiu 5% em março, a Netflix, por exemplo, teve um aumento de 5% em suas ações na bolsa de valores. Já os jogos tiveram a sua popularidade incrivelmente aumentada, especialmente no setor de cassinos online, onde entusiastas podem aproveitar cassinos seguros com bônus sem depósito para se divertir do smartphone ou computador. Com isso, também os apps de redes sociais como TikTok e IG tiveram o seu público e tempo de engajamento aumentados.

Sobre o Instagram Reels

Uma função do tão famoso aplicativo de fotografias e vídeos, o Reels permite a criação de vídeos criativos e curtos, mas mais elaborados. Com essa função, é possível gravar dando continuidade às cenas, dublando músicas, fazendo sequências com desafios e utilizar efeitos variados. O IG já tinha testado uma funcionalidade semelhante com o Cenas, uma atualização que esteve disponível no Brasil por um tempo.

Os vídeos de outros usuários podem ser encontrados na aba “Explorar”, e o resultado pode ser publicado tanto no feed e no stories quanto compartilhado com pessoas específicas pelo direct. As publicações podem ter até 15 segundos de duração e ficam salvas automaticamente no perfil do criador, a não ser que ele ou ela escolha excluir.

Como funciona?

Utilizar a funcionalidade é simples, basta seguir o passo a passo: