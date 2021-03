Instabilidade diminui em Botucatu no fim de semana e pode chover apenas no domingo

Tempo estável na maior parte do estado de São Paulo. Desta forma, o sol aparece entre poucas nuvens, porém pancadas de chuva ainda persistem em pontos isolados, principalmente entre os setores norte e leste do estado, no decorrer da tarde e da noite. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de instabilidade no tempo e calor. Não há previsão de chuva para hoje e sábado, com temperatura que pode chegar a 30 graus.

Já no domingo, dia 14, há uma estimativa de 10 milímetros de chuva, com pancadas de chuva a tarde e noite. Temperatura máxima de 29 graus.