Inscrições para cursos de tecnologia para mulheres terminam nesta sexta-feira

As inscrições para as 20 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos online e gratuitos na área de Tecnologia da Informação (TI) do SP Tech foram prorrogadas até esta sexta-feira (11) e podem ser feitas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br.

A iniciativa tem o objetivo de criar oportunidades para que mais mulheres tenham formação na área de TI. Levantamento realizado pela pasta aponta que a procura pelos cursos de tecnologia do SP Tech é baixa entre mulheres. De 30 mil inscritos desde o ano passado, apenas 1/3 é do sexo feminino.

São quatro opções de cursos introdutórios, oferecidos na plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Com duração de 80 horas, que podem ser concluídos em três meses, os cursos são:

– Lógica de Programação

– Banco de Dados

– Desenvolvedor Web

-Desenvolvedor Mobile

Podem se inscrever candidatas a partir de 16 anos, alfabetizadas e domiciliadas no estado de São Paulo. Caso o número de inscritas seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação das candidatas ocorrerá por e-mail e a previsão de início das aulas é no dia 21 de setembro. Para receber o certificado, a estudante deve completar a carga horária total do curso e atingir 7,5 de média nas avaliações.

“Metade da nossa população é composta por mulheres e apenas 1/3 delas preencheram nossas vagas. Precisamos que todas as meninas e mulheres saibam que podem buscar por oportunidades no setor de tecnologia, e, por isso, estimulamos e incentivamos que se inscrevam”, lembra a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Sobre os cursos

Todos os cursos oferecem um módulo de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, possibilitando acesso a crédito em condições especiais no Banco do Povo. Todas as aulas serão realizadas no formato online, no modelo de Ensino à Distância (EAD), sem que as participantes precisem sair de casa.

Após conclusão dos módulos introdutórios, haverá opções de cursos mais avançados, com matérias conduzidas pela própria estudante. São eles: Ciência de Dados, Desenvolvimento Web/Front-End, Desenvolvimento Web/Back-End e Desenvolvimento Web/Full-Stack. Esses cursos serão oferecidos voluntariamente pelas empresas Alura e Digital Innovation One.