Inscrições para Concurso Público do HCFMB começam hoje

Vaga é para Oficial de Saúde, com jornada de 30 horas semanais

A partir desta terça-feira, 8, estão abertas as inscrições para o Concurso Público, com o preenchimento de uma vaga para a função de Oficial de Saúde no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 24 de fevereiro, pelo site www.hcfmb.unesp.br/concursos-2022, em que estão disponíveis os links de inscrição e o edital completo do cargo. A taxa de inscrição é de R$ 70,33.

O cargo de Oficial de Saúde exige nível médio completo e o profissional desempenhará atividades em jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os inscritos passarão por Prova Objetiva, prevista para ocorrer no dia 20 de março, às 9h, seguindo todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação de sua homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período.

Links disponíveis a partir de hoje:

Faça a sua inscrição!

Status da Inscrição

Reimpressão de Boleto Bancário

Compartilhe esta notícia