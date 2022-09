Inscrições abertas para Praça de Alimentação da Virada SP 2022 de Botucatu

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para pessoas e empresas interessadas em compor a Praça de Alimentação durante a Virada SP 2022 em Botucatu, que será realizada nos dias 08 e 09 de outubro.



Após dois anos em formato on-line, a Virada SP retorna no ano de 2022 com as ações presenciais, e Botucatu, como uma das 22 cidades paulistas a serem contempladas, realizará nos dias 08 e 09 de outubro a edição no município.



Para participar da seleção para a Praça de Alimentação basta preencher o formulário do link: https://www.botucatu.sp.gov.br/…/1097/virada-sp-2022/.



É importante que o responsável pela inscrição adicione todas as informações corretamente e salve o relatório, que será gerado com o número de protocolo.



As inscrições ocorrerão até às 23h59 do dia 23 de setembro. O resultado dos selecionados e lista de espera serão divulgados no dia 26 de setembro.





Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura de Botucatu

Rua General Telles, 1040 – Centro

Telefone: 3811-1470

