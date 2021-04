Inscrições abertas para cursos de inclusão digital a pessoas com deficiência

Iniciativa oferece cursos gratuitos de ensino à distância com foco em alfabetização digital, digitação, redes sociais e tecnologia assistiva

Pensando na inclusão das pessoas com deficiência no âmbito digital e com o objetivo de desmistificar o sentimento de medo e insegurança em acessar recursos tecnológicos, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência está com as inscrições abertas para os cursos gratuitos de ensino a distância (EaD) de inclusão digital voltados às pessoas com deficiência de São Paulo.

Dentro do módulo de inclusão digital, as pessoas com deficiência interessadas podem se matricular nos cursos de: Alfabetização Digital, Digitação, Redes Sociais e Tecnologia Assistiva voltada para pessoas com deficiência visual.

A ação é realizada em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jardim Humaitá, equipamentos da Secretaria, e visa garantir maior autonomia e inclusão à pessoa com deficiência.

“Como quer e orienta o Governador João Doria, estamos atendendo as pessoas com deficiência do estado de São Paulo, proporcionando os cursos de inclusão digital para maior inclusão e acessibilidade tecnológica das pessoas com deficiência, principalmente durante este período de pandemia”, ressaltou a Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

As inscrições devem ser realizadas pelo link https://bit.ly/IncluDigital2021.