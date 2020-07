Inquérito aponta que taxa de imunidade ao coronavírus em Botucatu é de apenas 0,7%

A Prefeitura de Botucatu concluiu nesta sexta-feira, 03, um novo inquérito para saber como está imunidade da população em relação ao coronavírus. O resultado mostra um número baixo de pessoas que apresentaram anticorpos para a doença.

O novo estudo começou a desenvolver testes durante essa semana em diversos bairros da cidade. Foram no total 1450 testes realizados em diversos bairros, com escolha aleatória de pessoas testadas.

Segundo divulgado boletim coronavírus de hoje, apenas 10 pessoas testaram positivo. Isso mostra que apenas 0,7% da população já teve algum contato com o vírus. No inquérito do mês passado esse número em Botucatu era de 0,5%.

Por um lado, mostra que apenas uma pequena parcela da população já teve contato com o vírus, indicando que as pessoas estão se protegendo de alguma forma. O lado ruim expõe que o vírus está circulando e que não há imunidade para ele. Estudos apontam que o vírus começa a perder força entre 20% e 25% da população com anticorpos para o vírus.

O resultado parcial indica que muitas pessoas ainda correm risco de se contaminarem com o coronavírus em Botucatu e com esses dados o comitê de contingenciamento vai discutir novas ações de combate à doença em Botucatu

Até o final de hoje Botucatu registrou 721 pessoas testadas positivo para Covid-19, com 17 mortes até o momento desde o início da pandemia que já dura quase 4 meses.

Confira o boletim do Secretário de Saúde do município André Spadaro