Iniciativa oferece programação cultural regional e fomenta artistas e empreendedores da região

Está no ar a programação cultural online do Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, produzida por artistas e empreendedores criativos de Pardinho e da região da Cuesta Paulista, contratados pelo edital Max Quarentena. A programação é composta por shows, apresentações, cursos, oficinas e palestras que estão disponíveis no site e no canal no Youtube do Centro Max Feffer.

Confira a Programação de 10/06 a 16/06:

10/06 – 15h: Oficina Teatrais

Bruno Pilan – São Manuel

2º Vídeo da série de sobre técnicas de teatro.

https://www.facebook.com/centromaxfeffer/

https://www.instagram.com/centromaxfeffer/

https://www.youtube.com/channel/UCOROw0aSQ66-KPZO_1D-LuA

10/06 – 20h: Gravando em Casa – Oficina de Gravação Musical

Guilherme Chiapetta – Botucatu

Último dia da Oficina de Gravação Musical

11/06 – 10h: Despertar para uma vida mais saudável

por Nutricionista Camila Castello – Pardinho

8ª Vídeo da série: “Comendo com atenção plena”

Que tal começar a mastigar bem, sentir todos os sabores e texturas dos alimentos e comer

curtindo o aqui e agora? Na aula de hoje vamos aprender algumas técnicas simples para comer com atenção plena.

11/06 – 17h : Iniciação na Guitarra

Marcelo Naudi – Pardinho

Oficina sobre iniciação com guitarra e música.

Faça aqui sua inscrição! Atenção vagas limitadas!!!

https://www.sympla.com.br/oficina-de-iniciacao-na-guitarra__861713

12/06 – 10h: Tempo e Distorções

Marília Coelho – Botucatu

1º Vídeo da série, sobre dança e movimento do corpo.

Introdução ao Modelo Estrutural do Movimento Humano. Descobrindo as qualidades de cada ação e reconstruindo-as. Componentes do movimento: Corpo – aprendizagem das partes. Relações intra-pessoal e inter-pessoal.

12/06 – 15h: Contação de Histórias

Leda Fernandes – Lençóis Paulista

E a história de hoje será!!

Rã de três olhos – Olga de Dios

Rã de Três Olhos vive em uma lagoa tão poluída que precisa usar um maiô listrado para proteger sua sensível pele de rã. Quando aprende a saltar, ela descobre por que seu lar é assim e decide mudar as coisas. Mas será que conseguirá mudar tudo sozinha?

Vale a pena conferir!

13/06 – 10h: Despertar para uma vida mais saudável

por Nutricionista Camila Castello – Pardinho

9ª Vídeo da série: “Aprendendo a lidar com meus sabotadores”

Você sabe identificar quais são seus principais sabotadores quando você tenta aderir a uma

rotina mais saudável? Que tal aprender a fazer um plano de ação para lidar com eles? Vamos discutir juntos como podemos curtir de forma saudável o happy hour com os amigos,

restaurantes, rodízio ou locais de comida a vontade, bares, férias, churrasco, festas, lanchonetes, entre outros.

13/06 – 19h: LIVE “Alê Moreira no Max Online”

Alê Moreira – Botucatu

Neste show online o músico e compositor Alê Moreira interpreta canções autorais de seus discos e um repertório vasto de grandes nomes da mpb nestes 25 anos de estrada.

14/06 – 10h: Manhã Violeira

Osni Ribeiro – Botucatu

Série sobre Viola, Cultura e Música Raiz em 4 episódios, todos os domingos de junho. Nesta dição convidados convidados o Zé Terra, um multi instrumentista, apresentador do programa Viola de Papo (pelo Youtube), um programa bem arejado de entrevistas com violeiros e Cláudio Lacerda nas prosas, a viola, em muitas tendências, um papo sobre o viola de papo, outros instrumentos camponeses da américa do sul e as músicas sobre trilhos e trens.

O primeiro encontro foi um sucesso!! Confira o próximo!!

14/06 – 15h: LIVE – Pequeno Mosaico de Ideias

André Moreira – Botucatu

Live de pré-lançamento do disco " Pequeno Mosaico De Ideias & quot;.

André Moreira apresenta no formato voz e violão as canções do seu primeiro disco, e bate

um papo sobre o processo criativo e de produção do mesmo.

15/06 – 10h: Aulas de Yoga

Eduarda Rygon – São Manuel

3º e último vídeo da série: “Como acalmar sua mente”

Vamos descobrir juntos que existe recursos internos para conseguirmos acalmar a nossa mente? A nossa respiração pode contribuir muito para que nossa ansiedade se transforme em calma e tranquilidade.

15/06 – 15h: Oficina Teatrais

Bruno Pilan – São Manuel

3º Vídeo da série de sobre técnicas de teatro.

15/06 – 20h: Oficina “Cineclubismo em tempos de pandemia”

Mariano Pikan – Botucatu

A Oficina de Cineclubismo em tempo de Pandemia será online e realizada através da plataforma gratuita Zoom. Destinada à amantes de cinema de todas as idades, você aprenderá como montar encontros online com exibição de filmes e debates sobre eles.

Faça aqui sua inscrição! Atenção vagas limitadas!!!

https://www.sympla.com.br/cineclubismo-em-tempos-de-pandemia__872410

16/06 – 10h: Despertar para uma vida mais saudável

por Nutricionista Camila Castello – Pardinho

10ª Vídeo e último vídeo da série: “Aprendendo a lidar com meus sabotadores”

Hoje continuaremos nossa jornada para lidar com nossos sabotadores, além de realizar

uma ferramenta para autoavaliação e valorização das mudanças que conseguimos durante o

curso, além de refletirmos sobre quais são nossos próximos passos rumo a uma alimentação

mais saudável.

16/06 – 15h: Artesanato, sustentabilidade e natureza

Celisa Luizetto – São Manuel

Série de vídeos sobre artesanato, sustentabilidade e natureza.

Aula online de artesanato e sustentabilidade, ensinando passo a passo como valorizar e dar uma “cara nova”, para seus antigos vasos e peças de decoração utilizando como matéria prima folhas secas. Venha comigo, vamos criar!

16/06 – 17h30: Oficina de Introdução à Ginecologia Natural

Com Leticia e Marina – Botucatu

Ministrada por Letícia e Marina, a proposta da Oficina de Introdução à Ginecologia Natural é esclarecer como funciona o ciclo em todos os dias do mês. Você descobrirá as potencialidades de cada fase e aprenderá a identificar os desequilíbrios da mesma. O formato da oficina será online, para contar com interação das participantes, através da plataforma gratuita Zoom, com duração de cinco encontros.

Faça aqui sua inscrição! Atenção vagas limitadas!!!

https://www.sympla.com.br/oficina-de-introducao-a-ginecologia-natural__872428

INFORMAÇÕES:

CANAL NO YOUTUBE: Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade

FACEBOOK: @centromaxfeffer

INSTAGRAM: @centromaxfeffer

SITE: www.centromaxfeffer.org.br

Contato:

Sergio Vieira – Coordenador Centro Max Feffer

sergio.vieira@institutojatobas.org.br

Tel. (14) 98138.0077