Incêndio atinge prédios comerciais no Centro de SP; bombeiros ficam feridos e área é interditada por risco de desabamento

Fogo começou na noite deste domingo (10) em prédio de dez andares e alastrou para outras três edificações ao lado. Bombeiros sofreram queimaduras e foram levados para o pronto-socorro do Tatuapé.

Vista aérea de incêndio na região da 25 de março, nesta segunda (11) — Foto: Reprodução/TV Globo

Um incêndio atinge há mais de dez horas ao menos quatro prédios comerciais na Rua Barão de Duprat, região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo.

O fogo começou às 21h deste domingo e seguia na manhã desta segunda-feira (11).

Segundo o coronel Melo, o fogo começou na área térrea de um prédio de dez andares e se alastrou para outros três imóveis: uma loja, que ficou completamente destruída, um prédio de seis andares, que corre risco de desabar, e uma igreja.

A expectativa dos bombeiros é a de mais ao menos mais 24 de trabalhos no local.

Incêndio em prédio no Centro de SP — Foto: Reprodução/TV Globo

Os imóveis estavam vazios quando o incêndio começou.

Dois bombeiros que atuavam no combate às chamas ficaram feridos.

Eles sofreram queimaduras de 2º grau e foram encaminhados para o pronto-socorro do Tatuapé com mais de 15% do corpo queimado.

28 viaturas e 80 bombeiros trabalham para combater as chamas.

Eles entraram no prédio de dez andares e atuam do lado de dentro e de fora para evitar que as chamas se alastrem para outras edificações.

Funcionários de lojas do entorno aguardam para saber se as lojas poderão ser abertas. Moradores de um prédio residencial ao lado da edificação em chamas foram orientados a deixar os apartamentos por conta dos riscos, embora o prédio não tenha sido atingido pelo fogo.

Incêndio no Centro de SP — Foto: WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os bombeiros ainda não sabem o que teria provocado o incêndio. A Polícia Civil vai apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo fogo que atingiu e danificou os imóveis.

O incêndio afetou a circulação de ônibus no local. A SPTrans informou que as linhas que passam pela região estão realizando desvios e que sua equipe técnica acompanha a situação.

O Mercado Municipal de São Paulo, que fica próximo ao local, está funcionando, mas o acesso a ele está comprometido, com os bloqueios e desvios no trânsito devido ao fogo nos imóveis.

Incêndio atinge prédio na 25 de Março, no Centro de SP — Foto: WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Bloqueios devido ao incêndio:

Rua Cavalheiro Basilio Jafet acesso a Rua 25 de março

Rua da Cantareira com Avenida Senador Queiroz

Rua Barão de Duprat com Rua da Cantareira

Rua Barão de Duprat com Rua Afonso Kherlakian

Rua Barão de Duprat com Rua Assad Abdalla

Rua Barão de Duprat com Rua Carlos de Souza de Nazaré

Avenida Prestes Maia com Rua Carlos de Souza de Nazaré

Fonte: g1

