Inbrasp inaugura novo Centro Administrativo de Vendas e Showroon

A Inbrasp – Indústria Brasileira de Plásticos, inaugurou ontem, 06 de outubro de 2020, um novo centro comercial sediado em sua unidade matriz, localizada em Botucatu, interior de São Paulo. O evento marcou mais um passo na trajetória de sucesso da empresa que, a cada ano, consolida o patamar de destaque no segmento em que atua, atendendo a grandes clientes e conquistando importantes premiações de qualidade e excelência.

“A evolução pela qual a Inbrasp vem passando nos últimos anos é motivo de grande satisfação, um trabalho brilhante e que exige investimentos para continuar atendendo as demandas e necessidades de nossos clientes”, pontua o diretor de suprimentos do Grupo Caio, Sr. Marcelo Ruas.

Com mais de 10 anos de atividades, a Inbrasp está posicionada como uma das grandes empresas do mercado de fornecedores de peças automotivas. “Estamos trabalhando em um alto nível de qualidade, procurando ultrapassar as expectativas de nossos clientes. O resultado desses esforços é que o mercado vem nos enxergando de forma muito positiva e nos procurando para novos desafios e oportunidades”, explica Leonardo Favalli, Gerente Comercial da Inbrasp.

Sobre o Novo Centro Administrativo de Vendas



O Centro Administrativo de Vendas contempla um novo showroom e espaço de atendimento ao cliente, totalmente integrados aos departamentos de vendas e engenharia. Concebido por profissionais da área de design, o ambiente mescla referências do estilo industrial e moderno, com o uso de metais, madeira, e materiais reutilizados. “A reforma desse espaço foi um exercício de criatividade. O desafio era criar um ambiente moderno e sofisticado, com o menor custo possível e ele foi cumprido.

Para manter um ambiente clean, as amostras de peças produzidas pela Inbrasp, algumas de grande dimensão, foram fixadas no teto e nas paredes do showroom. Algumas paredes em vidro e metal promovem maior conexão entre as equipes, expressada também hashtag #somostodosInbrasp, como parte da decoração. “O objetivo é engajar cada vez mais nosso time, para que juntos possamos fortalecer a marca Inbrasp e o Grupo Caio como um todo. Somos um time completo, preparado para atender aos nossos clientes e fornecedores com excelência”, complementa o diretor industrial da Caio, sr. Maurício Lourenço da Cunha.

Sobre a Inbrasp

A Inbrasp é uma empresa destinada ao fornecimento de peças plásticas automotivas com enfoque nos segmentos agroindustrial, movimentação de terra, automobilístico, caminhões e ônibus. A produção utiliza os processos de manufatura de alta tecnologia, com equipamentos de última geração para: Extrusão de Chapas, Termoformagem a Vácuo (Vaccum Forming), Injeção Termoplástica, Injeção RIM DCPD, Pintura e Colagem por Adesivos.

Com mais de 10 anos de atividades e 3 parques fabris, sendo 2 em Botucatu e 1 na cidade de Betim, Minas Gerais, a Inbrasp pertence ao Grupo Caio e emprega atualmente cerca de 650 colaboradores.