Inbrasp, empresa do Grupo Caio Induscar, realiza doação para o Senai Botucatu

A Inbrasp – Indústria Brasileira de Plásticos, segue as diretrizes do Grupo Caio, baseadas em valores como ética, comprometimento, empatia, engajamento em causas sociais e em benefício à comunidade.

Devido à sólida parceria com o Centro de Treinamento SENAI “Luiz Massa”, de Botucatu, a empresa realizou a doação de equipamentos de metrologia, que serão utilizados no processo de aprendizagem dos alunos da instituição. Os materiais foram recebidos por Ricardo Miranda de Almeida, Coordenador de atividades técnicas do SENAI.

Djai Artioli Munhoz, colaborador do laboratório técnico da Inbrasp, detalha a iniciativa “Temos uma sinergia muito grande com o SENAI Botucatu, que possui uma excelente estrutura voltada à educação profissionalizante. Conhecendo a estrutura e os materiais necessários para a realização dos cursos, tivemos a ideia de doar os instrumentos de medição que não são mais utilizados aqui na empresa, mas que estão em perfeitas condições para serem manipulados pelos alunos”. Antes de serem destinados à doação, os instrumentos foram preparados por Guilherme Cagnon Neto, colaborador da Metrologia.

Marcos Cesar Portella, Gerente da Qualidade e Processo da Inbrasp, explica o motivo da sazonal troca de instrumentos “A empresa segue rígidas normas exigidas por nossos clientes e passa por constantes auditorias de certificação de qualidade, para continuar atendendo às demandas do mercado. Por isso, os instrumentos de medição, que também passam por avaliações, têm que estar em conformidade com essas especificações. Os equipamentos doados não são mais adequados para o cotidiano das atividades de metrologia, mas são ideais para a aprendizagem”.

O Gerente Comercial da Inbrasp, Leonardo Favalli, finaliza “Esperamos que esse tipo de iniciativa incentive outras empresas a fazerem o mesmo. É importante fomentar o reuso de materiais, ainda mais se o objetivo é a formação profissional”.

Sobre a Inbrasp

A Inbrasp é uma empresa destinada ao fornecimento de peças plásticas automotivas, com foco nos segmentos agroindustrial, movimentação de terra, automobilístico, caminhões e ônibus. A produção utiliza os processos de manufatura de alta tecnologia, com equipamentos de última geração para: Extrusão de Chapas, Termoformagem a Vácuo (Vaccum Forming), Injeção Termoplástica, Injeção RIM DCPD, Pintura e Colagem por Adesivos.

Com mais de 10 anos de atividades e 3 parques fabris, sendo 2 em Botucatu e 1 na cidade de Betim, Minas Gerais, a Inbrasp pertence ao Grupo Caio e emprega atualmente cerca de 650 colaboradores.

Assessoria de Imprensa Grupo Caio