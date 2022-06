Inbrasp, empresa do Grupo Caio, comemora a doação de quase 1 tonelada de materiais para a Botuccam

Desde 2009, a Inbrasp apoia a Botuccam “Botucatu contra o Câncer de Mama”, com a doação de material utilizado para a produção de próteses destinadas a mulheres de todo o Brasil.

Sempre atuante em causas de cunho social, a Inbrasp – Indústria Brasileira de Plásticos apoia a Botuccam há mais de 10 anos, colaborando com a doação Polietileno de Alta Densidade (PEAD), importado pela empresa para utilização em seus processos. É um material virgem, atóxico e leve, com características ideias para a confecção de próteses, que são inseridas em sutiãs e doadas para mulheres com câncer, submetidas à retirada das mamas.

Ao longo dos anos, soma-se quase 1 tonelada de PEAD doados, insumos de processos da empresa. Neste mês de maio, a Inbrasp contribuiu com mais 75 kg do material, quantidade capaz de produzir cerca de 500 próteses, distribuídas para todo o Brasil. “É muito gratificante fazer parte dessa corrente do bem, que tem como objetivo recuperar a autoestima e qualidade de vida de tantas mulheres. É uma causa que com certeza continuaremos apoiando”, avalia Amaury Marcos Batista Bornal, gerente industrial da Inbrasp.

Alessandra Trindade, assistente social da Botuccam, explica que além da estética, as próteses removíveis atuam como coadjuvante no tratamento, pois são produzidas de forma personalizada, de acordo com o peso e histórico de cada mulher atendida, atuando na postura e no fator psicológico. “A Botuccam é uma entidade sem fins lucrativos, que é mantida pelo trabalho maravilhoso das voluntárias que confeccionam as próteses com tanto carinho e, claro, pela fundamental ajuda de empresas como a Inbrasp, que devolve vida, brilho nos olhos e esperança para mulheres que passam pelo câncer de mama”, pontua Alessandra.

Sobre a Inbrasp

A Inbrasp – Indústria Brasileira de Plásticos é uma das empresas do Grupo Caio, com mais de 10 anos de atividades. Tem como foco o fornecimento de peças plásticas automotivas para os segmentos agroindustrial, movimentação de terra, automobilístico, caminhões e ônibus. Tem foco no processo produtivo de alta tecnologia, com maquinário de última geração.

A produção utiliza os processos de manufatura de alta tecnologia, com equipamentos de última geração para Extrusão de Chapas, Termoformagem a Vácuo (Vaccum Forming), Injeção Termoplástica, Injeção RIM DCPD, Pintura e Colagem por Adesivos.

A empresa conquista ano a ano um patamar de destaque com a conquista de importantes premiações de qualidade e excelência.

Possui 3 unidades fabris: Matriz Botucatu, localizada próxima a outras empresas do Grupo Caio; Filial Botucatu, sediada no Distrito Industrial; e Filial Betim, em Minas Gerais. Atualmente conta com cerca de 650 profissionais em seu quadro de colaboradores.

