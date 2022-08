Imobiliárias da rede RE/MAX de Botucatu fizeram nesta sexta, 26, um mega evento com direito a passeio de balão

Uma história que começou no ano de 1973, em Denver, Colorado, vem ganhando o mundo todo com um crescimento exponencial. Com uma trajetória de 49 anos que provam que o foco nas necessidades do cliente, apoiado pela capacidade de entrega são extremamente importantes.

A RE/MAX se tornou uma rede imobiliária global de escritórios próprios, com liderança no franchising imobiliário mundial, sendo a maior rede de franquias imobiliárias em números de transações no mundo, com mais de 9.000 agências e mais de 144.000 corretores associados.

Em Botucatu, a RE/MAX já vem ganhando espaço no mercado imobiliário há 8 anos e hoje são três agências da rede, a RE/MAX Invest, RE/MAX Rede Mais e RE/MAX Ybytu.

Há algum tempo as unidades uniram as suas forças e estão mostrando para todo o Brasil a Força da Marca e a força na cidade de Botucatu. Então, em comemoração ao Dia do Corretor (27 de agosto), não poderia ser diferente.

Em uma linda tarde ensolarada de sexta, as agências se uniram, em um estabelecimento na cidade de Pardinho, com vista para o gigante adormecido, promovendo um mega evento em comemoração ao Dia do Corretor, para convidados especiais e pessoas que tinham o interesse de conhecer a marca e a energia da força RE/MAX.

Além de toda a união em um evento com música ao vivo, comida e bebidas para quem participava, as agências trouxeram pra Botucatu, de forma inédita, o balão da RE/MAX. Onde quem participou do evento, teve a oportunidade de fazer um voo cativo e apreciar a maravilhosa vista, acompanhando o pôr do sol.

Em 2021, a companhia foi eleita pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN) como a melhor franquia do Brasil, obtendo 5 estrelas pela quarta vez, mas neste ano, com destaque máximo nos quesitos avaliados.

Essa é a força da marca RE/MAX! Essa é a força de Botucatu.

