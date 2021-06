Imagens mostram ação do frio em Botucatu

Carros com partes congeladas e registro de geadas em Botucatu

Botucatu atingiu a temperatura mais baixa do ano durante a madrugada desta quarta-feira, dia 30. Os termômetros chegaram a atingir 3 graus, com sensação termina ainda menor, de acordo com a região e o vento.

Pelas redes sociais e grupos de WhatsApp várias fotos foram divulgadas após a ação do frio. Carros com camada de gelo, gramados ou pastagens com geada, entre outras situações.

Segundo imagens enviadas por ouvintes da Rádio Criativa FM, várias regiões registraram as baixas temperaturas, como Rubião Junior, Vitoriana, Monte Mor, Lavapés, Demétria, entre outros.

A Previsão é que o frio continue para os próximos dias. Na próxima madrugada há a estimativa de registro para 5 graus. Veja abaixo algumas imagens.