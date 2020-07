Identidade Unesp oferece acesso a milhares de cursos durante a pandemia

Alunos e servidores (docentes e técnico-administrativos) da Universidade Estadual Paulista que ativarem a Identidade Unesp poderão ter acesso gratuito a milhares de cursos oferecidos pela empresa de tecnologia educacional Coursera. A iniciativa é fruto de uma parceria da instituição com a empresa especializada na oferta de Curso Online Aberto e Massivo (conhecidos como MOOCs) e pode ser desfrutada até o dia 30 de setembro.

Devido à pandemia de COVID-19, a Coursera está oferecendo parcerias com diversas universidades, disponibilizando acesso gratuito ao seu material didático online. A Unesp está entre essas universidades. Para ter acesso aos conteúdos, é fundamental que o aluno ou o servidor tenha ativado a Identidade Unesp e criado o e-mail pessoal com o domínio @unesp.br.

Como ativar a Identidade Unesp

Para criar a Identidade Unesp, o aluno precisa ir até a Central de Acessos (https://sistemas.unesp.br/central/) e criar seu usuário. O passo a passo desse processo pode ser visto em uma série de tutoriais da página Manuais e Procedimentos (https://www2.unesp.br/portal#!/google-g-suite/manuais-e-procedimentos/) criada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Unesp.

Além da parceria com o Coursera, a ativação da Identidade Unesp permite uma série de benefícios, com o acesso a serviços do Google que incluem armazenamento ilimitado no Google Drive, acesso a ferramentas de videochamadas (Google Meet e Google Hangout) e compartilhamento de documentos pelo Google Docs, entre outros recursos. O pacote também permite acesso ao Office 365, a versão online do pacote de ferramentas da Microsoft.

Parceria

Na plataforma, o Coursera oferece cinco tipos de programas de estudo: Course; Specialization; Professional Certificate; Mastertrack Certificate; Degree. Os cursos são disponibilizados no formato on demand ou em períodos específicos (a critério da instituição provedora). Universidades de diversos países disponibilizam as aulas na plataforma em vários idiomas e com legendas, inclusive em português.

Regularmente, nos cursos gratuitos, o aluno pode optar por pagar uma taxa para obtenção de um certificado, autenticado pela instituição de ensino proponente. Nesse programa realizado com a Unesp não haverá cobrança de taxa para obtenção dos certificados de conclusão.

Os candidatos deverão se inscrever nos cursos de interesse até o dia 31 de julho de 2020 e terão até dois meses para conclusão das atividades didáticas. O prazo limite para o encerramento dos cursos e obtenção dos certificados de forma gratuita é 30 de setembro de 2020.

Em princípio, a Unesp poderá oferecer mil vagas. Dessa forma, os interessados deverão preencher o formulário “Inscrição Coursera – Unesp” (https://forms.gle/iYb7yvotvXC8NGcS6). As vagas serão disponibilizadas por ordem de inscrição.

Somente serão aceitas inscrições com o e-mail @unesp.br. Não serão aceitos outros provedores, como, por exemplo, UOL, Gmail ou Hotmail. Os interessados devem aceitar os termos de inscrição, definidos pela Unesp, descritos no próprio formulário.

O convite para participação e inscrição será enviado aos interessados a partir do dia 6 de julho de 2020 para o e-mail indicado no formulário. O Programa (Grupo) na plataforma foi nomeado “Unesp – State University of São Paulo”.