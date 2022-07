IBB da Unesp de Botucatu abre inscrições para Concurso Público

As inscrições poderão ser feitas de 9 de agosto a 19 de setembro

A Diretoria Técnica-Administrativa do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) divulga as inscrições para Concurso Público com vagas para ensino médio completo, ensino superior completo e ensino superior em Medicina. As inscrições ficarão abertas do dia 09/08 até 19/09, e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site: www.vunesp.com.br

Os empregos públicos são para:

– Assistente de Suporte Acadêmico I: Ensino Médio Completo.

– Motorista: Ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação categoria D; experiência de seis meses na função.

– Assistente Técnico Administrativo I: Ensino superior completo.

– Médico (área de atuação: Toxicologia): Ensino superior em Medicina; Residência médica na área clínica; Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.

A prova tem data prevista para acontecer no dia 06/11, no período da tarde, na cidade de Botucatu. A confirmação da data, horário e informação sobre o local e sala, para a realização da prova objetiva, deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado oportunamente e oficialmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

O servidor prestará serviços nos equipamentos e unidades administrativas do IBB, dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados.

O regime de contratação será o Celetista, conforme disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para mais informações, acesse o edital completo.

