IB da Unesp/Botucatu lamenta morte de ex-aluna por COVID-19

IB da Unesp/Botucatu lamentou na noite desta segunda-feira, 07, a morte da ex-aluna Mônica Aparecida Campos, por COVID-19. Mônica, 26 anos, estava internada há 30 dias lutando contra as sequelas da doença.

“É com profundo pesar que a Diretoria do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IB) comunica o falecimento da ex-aluna Mônica Aparecida Campos. Ela estava internada há 30 dias para tratamento das sequelas da COVID-19, mas não resistiu e faleceu nesta segunda-feira, 7 de junho”, diz a nota.

Graduada no curso de Ciências Biológicas, modalidade Licenciatura, no IBB/Unesp, ela também foi aluna bolsista de Iniciação Científica em Bioquímica, com ênfase em Biologia Óssea, sob a orientação do Prof. Dr. Willian Fernando Zambuzzi (2013-2015).

Foi também aluna de Iniciação Científica no Departamento de Fisiologia, com ênfase em Reprodução e Metabolismo, sob a orientação da Profa. Dra. Ana Carolina Inhasz Kiss (2016-2017). Ainda atuou no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com alunos de escola pública, sob orientação do Prof. Dr. Valdir Gonzalez Paixão Jr. (2015-2017).

“Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e saudade”, termina a nota.