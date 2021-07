Após mais um atropelamento, IB da Unesp/Botucatu cita em nota época crítica para tamanduás e outras espécies em extinção

Dois atropelamentos de tamanduás em menos de 10 dias na Gastão Dal Farra em Botucatu

Botucatu começou a semana com mais um atropelamento de um tamanduá-bandeira na Rodovia Gastão Dal Farra. O incidente registrado na noite deste domingo, 11, aumentou ainda mais a polêmica em torno da via.

Este foi o segundo animal morto em 9 dias. Em menos um ano foram 5 atropelamentos da espécie em extinção na Rodovia.

Em nota o IB (Instituto de Biociências) da Unesp de Botucatu manifestou sua preocupação com os sucessivos acidentes. De acordo com especialistas, nesta época do ano os animais se deslocam mais a procura de água, alimento e de parceiros para reprodução, sendo comum as espécies cruzando a pista.

“A Diretoria do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu manifesta sua preocupação com os casos frequentes de atropelamentos de tamanduás-bandeira ocorridos na rodovia Gastão Dal Farra, em Botucatu. O excesso de velocidade dos motoristas que trafegam pela via configura-se como a principal causa destes atropelamentos e representa um sério risco para a manutenção da população desta espécie ameaçada de extinção.

O número de atropelamentos é assustador e muito preocupante. Em um intervalo inferior a um ano foram atropelados cinco tamanduás-bandeira adultos, incluindo uma fêmea prenha, em um trecho de pouco mais de 1 km da rodovia. É preciso que sejam tomadas providências imediatas e efetivas para garantir a segurança destes animais, que já se encontram em situação vulnerável.

Estamos na época seca, durante a qual os tamanduás-bandeira, bem como outras espécies de mamíferos silvestres também ameaçadas, como o lobo-guará, se deslocam mais a procura de água, alimento e de parceiros para reprodução. Será comum vê-los atravessando a rodovia Gastão Dal Farra, no pequeno trecho entre o Parque Tecnológico e o Bairro Demétria, principalmente no período entre às 17:30h e 8:00h.

O IB/Unesp de Botucatu se coloca à disposição da Prefeitura Municipal e da Concessionária Rodovias do Tietê para participar e dar todo o suporte técnico necessário para a elaboração de um plano de ação para o enfrentamento desta situação”, diz a nota do IB”, diz nota.

Histórico recente de acidentes

No último dia 02 de julho mais um tamanduá-bandeira foi vítima de atropelamento na Rodovia Gastão Dal Farra em Botucatu. O acidente aconteceu no começo da noite e segundo testemunhas, um motociclista que fazia entrega de pizza atropelou uma fêmea tamanduá, que atravessava a pista.

Uma caminhonete que vinha atrás passou por cima do animal, que não resistiu. Ainda segundo testemunhas, o motociclista quebrou uma das pernas e foi socorrido pelo resgate da concessionária Rodovias do Tietê.

Quinto tamanduá morto em um ano

Com o animal deste domingo, chegou-se ao exagerado número de 5 tamanduás mortos, praticamente no mesmo local. No ano passado, três foram atropelados e não resistiram na Gastão, o que gerou muita revolta nos moradores da região do bairro Demétria. Uma petição foi feita para cobrar providências, mas até o momento nenhum dispositivo foi instalado no local para evitar atropelamentos de animais.