Hospital Veterinário da FMVZ suspende atendimentos até terça-feira, 23, após casos de covid

O Hospital Veterinário da FMVZ comunicou nesta quinta-feira, 18, que vai suspender o atendimento após novos casos de covid-19.

Todas as atividades hospitalares ficam suspensas a partir das 12h de hoje até a terça-feira, dia 23/03/2021, após o resultado de nova testagem. As pessoas infectadas já foram comunicadas e isoladas.

O período da manhã, entre 8h e 12h desta quinta-feira será utilizado para reorganização das agendas e tarefas que seriam realizadas pelas áreas durante este período de suspensão de atividades.

Em breve, será divulgado novo comunicado com os procedimentos acerca da nova testagem com as pessoas que atuam junto ao Hospital Veterinário, a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 22/03/2021.

Veja abaixo o comunicado

COMUNICADO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA FMVZ/UNESP

Tendo em vista que a testagem periódica para Covid-19 realizada junto à equipe do Hospital Veterinário (HV) da FMVZ/Unesp revelou resultados positivos de 4 (quatro) pessoas, sendo que 2 (duas) já se encontravam afastadas e isoladas e 2 (duas) que estavam efetivamente frequentando o HV, e após reunião do Comitê Covid-19 Local, a Direção da Faculdade e a Supervisão do HV comunicam que todas as atividades hospitalares ficam suspensas a partir das 12h do dia 18/03/2021 até a terça-feira, dia 23/03/2021, após o resultado de nova testagem.

Tal medida se faz necessária para garantir a segurança de toda a equipe que atua no Hospital Veterinário e também dos usuários de seus serviços. O período da manhã, entre 8h e 12h, do dia 18/03/2021, será utilizado para reorganização das agendas e tarefas que seriam realizadas pelas áreas durante este período de suspensão de atividades.

Reforçamos que as atividades essenciais, como cuidados e alimentação de animais internados, serão mantidas, cumprindo todos os protocolos de higiene e segurança no local de trabalho e com o menor número possível de pessoas. Informamos, ainda, que as pessoas infectadas já foram comunicadas e isoladas.

O Comitê Covid-19 Local relembra que devem ser devidamente cumpridos todos os protocolos de higiene e segurança.

Em breve, será divulgado novo comunicado com os procedimentos acerca da nova testagem com as pessoas que atuam junto ao Hospital Veterinário, a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 22/03/2021.

Botucatu, 18 de março de 2021.

Prof. Dr. Cezinande de Meira – Diretor da FMVZ

Prof. Dr. Alexandre Secorun Borges – Supervisor do Hospital Veterinário