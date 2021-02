Hospital Estadual de Botucatu será reaberto a partir desta terça-feira, 02

Pacientes não Covid serão atendidos no Hospital Estadual de Botucatu

Uma boa notícia neste momento crítico de pandemia. O Hospital Estadual de Botucatu será reaberto a partir desta terça-feira, dia 02.

A informação foi publicada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, em sua página no Facebook na tarde desta segunda-feira, 01, após uma reunião em São Paulo, que selou a reabertura do equipamento.

A reunião contou com as presenças do Secretário de Saúde, André Spadaro; do Superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu, Dr. André Balbi; do presidente da Famesp, Antônio Rugolo e do chefe de gabinete da Reitoria da Unesp, César Martins. A confirmação foi dada à comitiva pelo Secretário Executivo de Estado da Saúde, Eduardo Ribeiro.

Essa medida se traduz em um melhor fluxo de atendimento para pacientes não COVID no Hospital Estadual. Além disso, abre-se a possibilidade da acomodação de um maior número de pacientes com COVID-19 no Hospital das Clínicas, hoje com lotação máxima.

Segundo Pardini, foi discutida a ampliação de novos leitos para Covid no HCFMB. Hoje a autarquia tem 30 leitos disponíveis para UTI, mais dois que foram adaptados.

“Também deixamos este encontro com tratativas avançadas para ampliação de leitos COVID de UTI e de enfermaria no HC. Um plano de trabalho será elaborado ainda durante esta semana entre a Superintendência do HC, Diretoria Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, para definir as necessidades e capacidade de ampliação da assistência”, disse Pardini.