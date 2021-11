Hospital Estadual Botucatu recebe treinamento para implantação de coleta seletiva

Contribuir para a saúde do planeta, a começar de seu ambiente de trabalho. Este foi o objetivo do treinamento sobre coleta seletiva, ministrado nos últimos dias 10 e 11 de novembro no Hospital Estadual Botucatu (HEBo), marcando a implantação do selo Reciclo nesta unidade do Complexo HC.



A capacitação foi promovida pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e organizada pelo Núcleo de Hospitais Sustentáveis (NHS), com o apoio do Núcleo de Higienização e do Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (NUCADE) do Departamento de Gestão de Pessoas.

Divididos em 4 turmas, cerca de 80 servidores puderam conhecer o conceito de hospitais sustentáveis e as ações já implantadas no HCFMB sobre esta temática, além de participarem de uma dinâmica para testar os conhecimentos adquiridos.

“Acredito que a implantação da coleta seletiva no Estadual será um ganho e servirá de espelho para as outras unidades do HC, já que se trata de uma unidade independente, o que facilita o olhar total e a identificação dos vieses e das dificuldades deste processo”, pontuou Juliana da Silva Barbosa, coordenadora do Núcleo de Higienização.

A Diretora Executiva do HEBo, Dr.ª Silke Weber, enfatizou o potencial da unidade como setor piloto para diversos projetos e, segundo ela, o treinamento contribuiu não só para o aprimoramento profissional, mas para a formação dos servidores como cidadãos.

“Os profissionais do futuro precisam exercer as suas atividades de forma sustentável e entender o impacto de cada atitude durante o trabalho. Tenho certeza de que o resultado será muito positivo e é com muito orgulho que somos, mais uma vez, ponto piloto para projetos como este, que visam à conscientização e à sustentabilidade”.

Durante as próximas semanas, todas as lixeiras dos setores da unidade estarão visualmente identificadas com os adesivos da ação Reciclo.

“A capacitação inicial que desenvolvemos no HEBo mostrou o quanto a equipe está motivada e preparada para implantar a coleta seletiva de fato, com toda a sua complexidade. Todas as turmas compreenderam a importância do trabalho, que contribuirá muito para melhorar o meio ambiente e cuidar da saúde do planeta”, finalizou a coordenadora do NHS, Prof.ª Karina Pavão.

Sobre o Selo Reciclo

Visando promover soluções ambientais que promovam a saúde planetária, o HCFMB instituiu, em 2021, o selo Reciclo, idealizado para reconhecer os setores da instituição que concluem as capacitações sobre o descarte correto de resíduos e que mantêm os ensinamentos adquiridos em suas áreas.

