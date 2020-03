Hospital das Clínicas registra aumento de casos suspeitos internados em Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou no começo da noite desta segunda-feira, 23, mais um boletim sobre o coronavírus. Houve um aumento no número de internados com suspeita da covid-19.

Até a ontem eram dois internados, pessoas que vieram de outras cidades. Agora subiu para 5 pessoas internadas, sendo que um destes é de Botucatu.

Em Botucatu, até o último boletim divulgado pela Prefeitura na noite deste domingo, eram 50 casos suspeitos sendo monitorados. Todos aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo.

Confira nota do HCFMB

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), autarquia do Estado de São Paulo, vem a público atualizar suas informações sobre a epidemia do COVID-19 desta segunda-feira, dia 23 de março:

– No momento há cinco pacientes internados com suspeita de COVID-19 aguardando confirmação diagnóstica laboratorial, sendo um de Botucatu e quatro da região. Desta forma, reafirmamos que não há casos de COVID-19 confirmados internados no HC.

– A área exclusiva do HCFMB chamada Pronto Atendimento COVID-19, que fica no 4º andar do novo Ambulatório de Especialidades, passa agora a atender apenas profissionais da saúde com síndrome gripal, seguindo a orientação do Governo do Estado de são Paulo. Se indicado, neste atendimento será colhido material para confirmação diagnóstica.

Demais pacientes com síndrome gripal devem procurar as Unidades Básicas de Saúde da cidade para avaliação, conforme já amplamente divulgado.

O HCFMB é reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo como hospital referência para casos graves de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, e reitera que está preparado para atuar na luta contra esta epidemia.

Informações oficiais também serão divulgadas nos nossos principais canais:

