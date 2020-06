Hospital das Clínicas de Botucatu recebe novos respiradores para UTI/Covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu na tarde de hoje do Governo do Estado de São Paulo 14 novos respiradores, equipamentos essenciais nos leitos de UTI que atualmente estão em falta no mercado, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

A chegada dos equipamentos foi acompanhada pelo Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; pelo Coordenador do Núcleo de Engenharia Clínica, Vinicius Ramires e pelo Deputado Estadual Fernando Cury. Os aparelhos completarão em breve a estruturação de 14 leitos de UTI disponíveis no HCFMB, além dos 16 que já estão em funcionamento. A abertura completa destes novos leitos deve ocorrer conforme a demanda na próxima semana.

Reconhecido pelo Governo do Estado como hospital referência no atendimento de casos graves de COVID-19 na região atendida pela DRS VI Bauru, o HCFMB conta agora com 30 leitos de UTI exclusivos para pacientes com diagnósticos confirmados de COVID-19, o que amplia e otimiza sua assistência à estes pacientes.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, destacou a importância desta conquista. “O HCFMB sente-se muito satisfeito pelo reconhecimento do Governo do Estado. Agradeço ao Prefeito Mario Pardini e ao Deputado Estadual Fernando Cury pelo esforço e dedicação com a expansão da assistência do HCFMB”.

“Raras vezes um fato de tamanha importância aconteceu na história do nosso HC. A chegada de 14 respiradores enriquece o nosso Parque Tecnológico, e nos estrutura não só para o tratamento de casos graves de COVID-19, mas também para o atendimento de muitos casos graves que recebemos no HC”, finaliza.