Hospital das Clínicas de Botucatu recebe doação de 1,2 mil aventais do Senac

Na última semana, a unidade de Botucatu do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizou a doação de 1,2 mil aventais ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), vinculado à Universidade Estadual Paulista (Unesp), para auxiliar os profissionais de Saúde que estão 24 horas no combate ao novo coronavírus.

A doação foi entregue pela conselheira do Senac São Paulo, Maria do Rosário Fátima Baldini, e pela gerente do Senac Botucatu, Débora de Lima Azevedo Miquelim. Estiveram também presentes o superintendente do HCFMB, André Balbi, a diretora de Assistência à Saúde, Érika Ortolan, e o presidente da Comissão de Captação de Recursos Externos, Augusto Albano.

De acordo com o site da instituição, a iniciativa faz parte do projeto “Aventais do Bem”, que tem o objetivo de confeccionar e doar mais de 11 mil aventais a profissionais de hospitais e entidades de saúde, além de mais de 1 mil protetores faciais, produzidos a partir de impressão 3D. Todas as medidas de segurança necessárias foram cumpridas em cada etapa do processo de confecção e de embalagem dos itens.

Neste período de pandemia, o HCFMB utiliza, por semana, cerca de 9 mil máscaras triplas, 300 máscaras N95, 15 mil aventais descartáveis e 120 mil pares de luvas. Em uma rotina normal de trabalho, essas seriam as quantidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados em todo o mês. A diretoria do HC agradeceu aos doadores em apoio à campanha “Sem Luta, não Há Vitória”.

Site Governo de SP